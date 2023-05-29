Ориентировочная стоимость работ – около 9 миллионов рублей. Также в планах – соединить улицу Тихонравова со Сперанского, но это позже. Александр Авдеев провел личный прием граждан, на

Ориентировочная стоимость работ – около 9 миллионов рублей. Также в планах – соединить улицу Тихонравова со Сперанского, но это позже. Александр Авдеев провел личный прием граждан, на котором также присутствовал мэр. Один из жителей города пожаловался губернатору на ужасное состояние дороги на Тихонравова. Улица тупиковая, но она расположена среди многоквартирных домов и социальных объектов. Дмитрий