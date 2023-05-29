Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.

Во Владимире могут установить памятник бойцам, погибшим в зоне СВО. Об этом рассказал Дмитрий Наумов.«Накануне провёл рабочую встречу с учредителем благотворительного фонда «Открытые сердца» Ириной Трумпф. Обсудили предложения фонда по созданию и установке в городе монумента в память о военных, погибших в спецоперации», - пояснил мэр.Других подробностей пока не приводится. В соцсетях Дмитрия Викторовича опубликован лишь возможный эскиз мемориала.