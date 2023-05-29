Америка... Утро... Едет автобус, вдруг водитель в зеркало заднего вида замечает, что в салоне какая-то потасовка. На задней площадке негры возмушенно: "Почему такая несправедливость, мы всегда сзади, а белые всегда впереди."
Водитель остановил автобус, вывел всех на улицу, построил и говорит: "Кто сказал, что мир делися черных и белых, это не правда. Мы все одинаковые, мы все зеленые. Понятно?"
Все: "Да-да, здорово..."
Водитель: "Тогда дружно взялись за руки и обратно в автобус, темно-еленые назад, светло-зеленные вперед."
еще анекдот!