Во Владимире в первый день лета откроются 4 пляжа. Они расположены: - на озере Глубоком и Верхнем...

Во Владимире в первый день лета откроются 4 пляжа.Они расположены:- на озере Глубоком и Верхнем Семязинском пруду (с разрешением на купание при благоприятном санитарно-эпидемиологическом заключении Роспотребнадзора);- на реке Содышке и территории парка «Загородный» в «Водном Яркопарке» (без разрешения на купание).Сейчас ведется активная подготовка пространств к работе в летний период, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Фото: https://www.pxfuel.com