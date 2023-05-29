Во Владимире в первый день лета откроются 4 пляжа.
Они расположены:
- на озере Глубоком и Верхнем...
Во Владимире в первый день лета откроются 4 пляжа.
Они расположены:
- на озере Глубоком и Верхнем Семязинском пруду (с разрешением на купание при благоприятном санитарно-эпидемиологическом заключении Роспотребнадзора);
- на реке Содышке и территории парка «Загородный» в «Водном Яркопарке» (без разрешения на купание).
Сейчас ведется активная подготовка пространств к работе в летний период, сообщила пресс-служба администрации Владимира.
Фото: https://www.pxfuel.com