Во Владимире во второй раз прошел Международный фестиваль Мир гитары.
Его организатор,...
Во Владимире во второй раз прошел Международный фестиваль "Мир гитары".
Его организатор, известный рок-гитарист Роман Мирошниченко собрал лучших гитаристов мира. С подробностями Вера Куликова.
Открыл фестиваль почетный гость, профессор Миланской консерватории, гитарист Бруно Джуффреди. В знак любви к нашей стране он написал письмо в защиту русской культуры, которую сейчас пытаются изгнать - в том числе из Италии, где он живет. Чайковского, Пушкина, Достоевского по его словам, невозможно запретить. И как свидетельство многополярности мира, музыкант исполнил гимны Италии, России и Китая. Когда звучал российский гимн, зал подпевал стоя.
Среди почетных гостей фестиваля "Мир гитары " известный российский музыкант Стас Намин. Во Владимире прошла мировая премьера его сюиты "Осень в Петербурге". В переложении для классической гитары с оркестром ее исполнил известный российский гитарист Вадим Чебанов вместе с Камерным струнным оркестром под управлением Александра Сонина и музыкантами Владимирского колледжа культуры.
Стас Намин, композитор:
- Это будет интересно потому что классический гитарист Вадим-один из лучших, если не лучший в стране, и один из лучших в мире. И это фестиваль очень интересный "Мир гитары", который в стране единственный и, если говорить о том насколько он значим, то ,наверное, в мире не так много фестивалей гитарных куда ездит и Пако Де Лусия, и Эл Ди Меола, и Стив Вай и лучшие гитаристы мира.
А уже 23 июня сюиту "Осень в Петербурге", вопреки политической повестке, в Лондоне будет записывать Королевский симфонический оркестр.
Стас Намин, композитор:
- А через месяц Сюиту будет записывать в Роял филармонии, Королевский филармонический оркестр Великобритании, то есть вот при том что пытаются бойкотировать русскую культуру, тут вот получается совсем по другому.
Еще одно доказательство, что для искусства нет границ, санкций и запретов- приезд звезд из США- дважды номинанта премии "Гремми", бас-гитариста Банни Брюнеля и флейтистки и вокалистки Кейлин Пиплз. Организатору фестиваля, гитаристу Роману Мирошниченко удается, кажется, невозможное привозить во Владимир лучших гитаристов мира.
Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.