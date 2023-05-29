Во Владимире во второй раз прошел Международный фестиваль Мир гитары. Его организатор,...

Во Владимире во второй раз прошел Международный фестиваль "Мир гитары".Его организатор, известный рок-гитарист Роман Мирошниченко собрал лучших гитаристов мира. С подробностями Вера Куликова.Открыл фестиваль почетный гость, профессор Миланской консерватории, гитарист Бруно Джуффреди. В знак любви к нашей стране он написал письмо в защиту русской культуры, которую сейчас пытаются изгнать - в том числе из Италии, где он живет. Чайковского, Пушкина, Достоевского по его словам, невозможно запретить. И как свидетельство многополярности мира, музыкант исполнил гимны Италии, России и Китая. Когда звучал российский гимн, зал подпевал стоя.Среди почетных гостей фестиваля "Мир гитары " известный российский музыкант Стас Намин. Во Владимире прошла мировая премьера его сюиты "Осень в Петербурге". В переложении для классической гитары с оркестром ее исполнил известный российский гитарист Вадим Чебанов вместе с Камерным струнным оркестром под управлением Александра Сонина и музыкантами Владимирского колледжа культуры.Стас Намин, композитор:- Это будет интересно потому что классический гитарист Вадим-один из лучших, если не лучший в стране, и один из лучших в мире. И это фестиваль очень интересный "Мир гитары", который в стране единственный и, если говорить о том насколько он значим, то ,наверное, в мире не так много фестивалей гитарных куда ездит и Пако Де Лусия, и Эл Ди Меола, и Стив Вай и лучшие гитаристы мира.А уже 23 июня сюиту "Осень в Петербурге", вопреки политической повестке, в Лондоне будет записывать Королевский симфонический оркестр.Стас Намин, композитор:- А через месяц Сюиту будет записывать в Роял филармонии, Королевский филармонический оркестр Великобритании, то есть вот при том что пытаются бойкотировать русскую культуру, тут вот получается совсем по другому.Еще одно доказательство, что для искусства нет границ, санкций и запретов- приезд звезд из США- дважды номинанта премии "Гремми", бас-гитариста Банни Брюнеля и флейтистки и вокалистки Кейлин Пиплз. Организатору фестиваля, гитаристу Роману Мирошниченко удается, кажется, невозможное привозить во Владимир лучших гитаристов мира.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.