Проезжую часть заасфальтируют к октябрю.

Во Владимире до конца года отремонтируют дорогу на улице Тихонравова. Об этом рассказали в мэрии областного центра.С просьбой заасфальтировать участок к губернатору обратился житель Владимира Виктор Абрамов. Сейчас проезжая часть протяжённостью 400 метров обеспечивает подъезд к десяткам домов и социальным объектам.Стоимость работ составляет 9 млн рублей. Деньги власти решили взять из средств, сэкономленных в ходе торгов по другим объектам. В июне чиновники подготовят смету, а в июле определят подрядчика. Сдать участок должны до 1 октября.Также прорабатывается вариант продления дороги до улицы Сперанского. Таким образом, Тихонравова перестанет быть тупиковой. Работы запланированы на 2024 год.