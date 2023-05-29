Во Владимирской области клещи укусили 192 ребенка. За прошедшую неделю к медикам по поводу...

Во Владимирской области клещи укусили 192 ребенка.За прошедшую неделю к медикам по поводу присасывания клещей обратилось 193 человека, среди них 27 детей.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку 25 марта за помощью обратилось 727 человек, в том числе 192 ребёнка.Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.При этом, среди клещей, снятых с людей, обнаружено зараженных насекомых:в 30 случаях – это иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);2 - моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ);1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).Фото https://www.pxfuel.com