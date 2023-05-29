Во Владимирской области клещи укусили 192 ребенка.
За прошедшую неделю к медикам по поводу...
Во Владимирской области клещи укусили 192 ребенка.
За прошедшую неделю к медикам по поводу присасывания клещей обратилось 193 человека, среди них 27 детей.
Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку 25 марта за помощью обратилось 727 человек, в том числе 192 ребёнка.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
При этом, среди клещей, снятых с людей, обнаружено зараженных насекомых:
в 30 случаях – это иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);
2 - моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ);
1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).
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