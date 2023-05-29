Участники отрядов будут трудиться в детских лагерях, приемных комиссиях, а также работать проводниками в поездах. Открытие трудового семестра прошло на базе ВлГУ. Учащихся поздравили и

Участники отрядов будут трудиться в детских лагерях, приемных комиссиях, а также работать проводниками в поездах. Открытие трудового семестра прошло на базе ВлГУ. Учащихся поздравили и объявили сезон студенческих отрядов открытым. Елена Янина, заместитель министра образования и молодёжной политики Поздравляю бойцов студенческих трудовых отрядов с началом 64 трудового семестра! Очень рада, что активизировалась работа регионального отделения.