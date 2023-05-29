Участники отрядов будут трудиться в детских лагерях, приемных комиссиях, а также работать проводниками в поездах. Открытие трудового семестра прошло на базе ВлГУ. Учащихся поздравили и
<a href="https://33live.ru/novosti/29-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-nachalsya-sezon-trudovyx-studencheskix-otryadov.html" target="_blank">Во Владимирской области начался сезон трудовых студенческих отрядов</a> - Участники отрядов будут трудиться в детских лагерях, приемных комиссиях, а также работать проводниками в поездах. Открытие трудового семестра прошло на базе ВлГУ. Учащихся поздравили и
[url=https://33live.ru/novosti/29-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-nachalsya-sezon-trudovyx-studencheskix-otryadov.html]Во Владимирской области начался сезон трудовых студенческих отрядов[/url] - Участники отрядов будут трудиться в детских лагерях, приемных комиссиях, а также работать проводниками в поездах. Открытие трудового семестра прошло на базе ВлГУ. Учащихся поздравили и