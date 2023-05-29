Всего за неделю от укусов клещей пострадали 193 человека (27 детей).

Во Владимирской области выявлено 32 случая клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 193 человека (27 детей). С начала года в больницы обратились 727 жителей (192 - дети).Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. За прошедшие семь дней ещё у 32 членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз, у двух - моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.Напомним, что исследования на опасные заболевания проводятся в лаборатории на улице Токаева-5 (в будни 9.00-11.00 и 14.00-15.00). Анализ платный.