Во Владимирской области подвели итоги Всероссийской акции Сад Памяти. Этой весной, в апреле и...

Во Владимирской области подвели итоги Всероссийской акции "Сад Памяти".Этой весной, в апреле и мае жители региона посадили целый лес площадью 60 гектаров. Это больше двухсот пятидесяти саженцев и сеянцев в основном - хвойных деревьев.Всего в акции приняли участие около 2 000 человек - студенты, школьники, работники лесхозов, сотрудники администраций и лично - губернатор Александр Авдеев."Сад памяти" - это инициатива "Волонтёров Победы", которая реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов". Задача - с одной стороны увековечить память о героях Великой Отечественной Войны, с другой - восстановить лесной фонд, ущерб которому наносят вырубки и естественная гибель деревьев.