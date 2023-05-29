Партия власти определилась с кандидатами-одномандатниками.

Стали известны итоги праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. Результаты предварительного голосования и самих кандидатов окончательно утвердят на конференции реготделения партии, но на основных выборах, скорее всего, единороссов будут представлять следующие кандидаты-одномандатники:округ №1 - Александр Нефедов (действующий депутат)№2 — Олег Аристархов (главврач ООО «Струнинский медицинский центр»);№3 - Евгений Фёдоров (гендиректор ОАО «Киржачская типография»);№4 - Павел Шатохин (действующий депутат)№5 - Александр Дюженков (действующий депутат)№6 - Дмитрий Рожков (действующий депутат)№7 - Алексей Конышев (гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»)№8 - Павел Кутузов (руководитель «Молодой Гвардии»№9 - Сергей Телегин (главврач роддома №2)№10 - Алексей Метелкин (директор МАУ «Ледовый комплекс "Владимир”»)№11 - Екатерина Плышевская (директор школы №29)№12 - Александр Цыганский (действующий депутат)№13 - Александр О. Захаров (директор ООО «Стихия»);№14 - Сергей Козлов (председатель Совета потребительского общества «Хлебопродукт»)№15 - Михаил Максюков (действующий депутат)№16 - Николай Балахин (председатель горсовета в Гусь-Хрустальном)№17 - Игорь Лашманов (действующий депутат)№18 - Андрей Фатеев (действующий депутат)№19 - Александр Н. Захаров (действующий депутат)№20 - Инна Гаврилова (действующий депутат)№21 - Эдуард Зубов (директор Ковровского медколледжа)№22 - Людмила Никитина (помощник депутата ГД)№23 - Вячеслав Картухин (действующий депутат)№24 - Роман Кавинов (действующий депутат)№25 - Валерий Телегин (гендиректор ООО «Объединённые региональные энергетические сети»)Выборы запланированы на сентябрь. В новый созыв облпарламента войдут 40 человек: 25 одномандатников и 15 списочников.