Партия власти определилась с кандидатами-одномандатниками.
Стали известны итоги праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. Результаты предварительного голосования и самих кандидатов окончательно утвердят на конференции реготделения партии, но на основных выборах, скорее всего, единороссов будут представлять следующие кандидаты-одномандатники:
округ №1 - Александр Нефедов (действующий депутат)
№2 — Олег Аристархов (главврач ООО «Струнинский медицинский центр»);
№3 - Евгений Фёдоров (гендиректор ОАО «Киржачская типография»);
№4 - Павел Шатохин (действующий депутат)
№5 - Александр Дюженков (действующий депутат)
№6 - Дмитрий Рожков (действующий депутат)
№7 - Алексей Конышев (гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»)
№8 - Павел Кутузов (руководитель «Молодой Гвардии»
№9 - Сергей Телегин (главврач роддома №2)
№10 - Алексей Метелкин (директор МАУ «Ледовый комплекс "Владимир”»)
№11 - Екатерина Плышевская (директор школы №29)
№12 - Александр Цыганский (действующий депутат)
№13 - Александр О. Захаров (директор ООО «Стихия»);
№14 - Сергей Козлов (председатель Совета потребительского общества «Хлебопродукт»)
№15 - Михаил Максюков (действующий депутат)
№16 - Николай Балахин (председатель горсовета в Гусь-Хрустальном)
№17 - Игорь Лашманов (действующий депутат)
№18 - Андрей Фатеев (действующий депутат)
№19 - Александр Н. Захаров (действующий депутат)
№20 - Инна Гаврилова (действующий депутат)
№21 - Эдуард Зубов (директор Ковровского медколледжа)
№22 - Людмила Никитина (помощник депутата ГД)
№23 - Вячеслав Картухин (действующий депутат)
№24 - Роман Кавинов (действующий депутат)
№25 - Валерий Телегин (гендиректор ООО «Объединённые региональные энергетические сети»)
Выборы запланированы на сентябрь. В новый созыв облпарламента войдут 40 человек: 25 одномандатников и 15 списочников.