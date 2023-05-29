Мероприятие, которое организовали сотрудники «Владупрадора», прошло в рамках проекта по воспроизводству водных ресурсов.

Во Владимирской области в Оку выпустили более 6 тысяч мальков стерляди. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Мероприятие, которое организовали сотрудники «Владупрадора», прошло в рамках проекта по воспроизводству водных ресурсов. До водоёма рыбу доставили в спецконтейнерах. Затем, чтобы выровнять температуру и повысить выживаемость рыбы в естественной среде, в ёмкости закачали воду из реки. И только после этого мальки отправились в свободное плавание.Молодняк, который подрастёт через несколько лет, позволит поддерживать баланс популяции. Плодовитость данного вида составляет от 4 до 140 тысяч икринок.