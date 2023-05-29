Во Владимирской области в Оку запустили 6 тысяч мальков стерляди. Молодь была выпущена в реку в...

Во Владимирской области в Оку запустили 6 тысяч мальков стерляди.Молодь была выпущена в реку в Муромском районе Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, сообщает пресс-служба ВОДостигнувшая половозрелого возраста молодая стерлядь (у самцов это 4-5 лет, у самок – 7-8 лет) с плодовитостью от 4 до 140 тысяч икринок, позволит поддерживать необходимый баланс в ее популяции.Фото https://www.pxfuel.com