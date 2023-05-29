Любимцу публики певцу SHAMAN грозит опасность, которую на него могут навлечь его завистники.
Любимцу публики певцу SHAMAN грозит опасность, которую на него могут навлечь его завистники.
Многие из тех, кто ознакомился с интервью Ольги Кормухиной, в котором она много говорила о SHAMAN, заинтересовало столь сильное и даже будто бы ревностное отношение исполнительницы к молодому артисту. Однако теперь все встало на свои места.
По словам парапсихолога Сергея Полушкина, который эксклюзивно для Дни.ру рассказал немного больше о ШАМАНе, певица действительно ревнует бывшего ученика. Причиной тому стало то, что ранее Ольгу и Ярослава якобы связывали интимные отношения, которые закончились как только перед блондином расчистился путь на сцену.
Теперь же Ольга Кормухина чувствует себя использованной, но из-за страха быть осужденной, не имеет возможности во всеуслышание заявить о своей обиде. Довольствуется, утверждает парапсихолог, лишь тем, что пытается окольными путями привлечь к себе внимание SHAMAN.
Сергей Полушкин, парапсихолог. Фото: личный архивДоходило дело и до магических заговоров, которые, к счастью, не возымели действия на ШАМАН из-за неопытности колдунов, которых выбирала Кормухина, заявил Полушкин. Попытки приворотов лишь сильнее отвратили певца от бывшей наставницы.
Есть, на взгляд парапсихолога и иная проблема: вокруг SHAMAN собралось множество завистливых людей, которые негативно влияют на энергетику и состояние певца. Но бороться с ними можно: 7 свечей, которые поставит ШАМАН в семи церквях на свое имя, создадут мощную защиту, которая отфутболит весь негатив от любимца публики.
"Ему необходимо обратиться к специалисту, который сможет не только поставить защиту, но и раскрыть ему дороги, потому что дороги ему уже начинают закрывать, и у него все может начать уходить в худший момент", – экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности.