«Бедовая дорога». Именно так одна из жительниц новостройки на улице Мира назвала подъезд к жилому дому. Ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением – местные школьники, молодые мамы с

«Бедовая дорога». Именно так одна из жительниц новостройки на улице Мира назвала подъезд к жилому дому. Ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением – местные школьники, молодые мамы с колясками вынуждены ходить прямо по проезжей части. Речь идет об этом участке дороги между домами № 16г по улице Студенческой и № 1 по ул. 1-й