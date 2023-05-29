С 29 мая историческая экспозиция внутри музея закрыта, ее демонтируют, сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Знаменитый символ Владимира закрыли на реставрацию. На это время все предметы из Золотых

С 29 мая историческая экспозиция внутри музея закрыта, ее демонтируют, сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Знаменитый символ Владимира закрыли на реставрацию. На это время все предметы из Золотых ворот передадут в фонд музея, а диораму законсервируют. Напомним, реставрацией займется тюменская компания «Дизайн-2000», именно эта фирма выиграла торги, которые организовало Министерство культуры РФ. Подрядчик предложил провести работы