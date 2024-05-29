35-летний житель Александровского района обратился в полицию после того, как вернулся из Московской области домой и обнаружил, что из квартиры пропали одежда, бытовая и оргтехника,

35-летний житель Александровского района обратился в полицию после того, как вернулся из Московской области домой и обнаружил, что из квартиры пропали одежда, бытовая и оргтехника, строительный инструмент. Общая сумма ущерба превысила 70 000 рублей. О случае рассказали в пресс-службе УМВД по области. Загадочная кража произошла в мае. Стоит упомянуть, что когда александровец вернулся домой, он