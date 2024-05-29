В текущем году более 2 тысяч жителей Владимирской области приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти».

В текущем году более 2 тысяч жителей Владимирской области приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти». Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные Минлесхоза.Мероприятие нашло отклик у владимирских студентов и волонтёров, сотрудников государственных и коммерческих организаций, а также неравнодушных граждан. Совместными усилиями участникам акции удалось высадить 400 тыс. сеянцев хвойных пород.«Наиболее массовые акции прошли в Кольчугинском, Судогодском, Александровском, Камешковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском районах», - отмечается в сообщении пресс-службы.