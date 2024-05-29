Долгое возвращение домой: владимирские поисковики презентовали книгу о воинских...

"Долгое возвращение домой": владимирские поисковики презентовали книгу о воинских захороненияхВладимирские поисковики презентовали книгу, в которой обобщены сведения о 40 воинских захоронениях на территории области, прослежены судьбы советских солдат и офицеров.Сборник подготовлен в рамках проекта "Дорогами памяти". Во время презентации авторы-составители издания рассказали о своей поисковой работе.В нашем регионе это движение зародилось в конце 80-х в Коврове. После поисковые группы появились в Радужном и во Владимире.Сегодня в нашей области действуют 14 отрядов. Они регулярно проводят выездные экспедиции.В апреле и мае владимирцы работали в Смоленской области, в Урганском районе. Нашими ребятами найдены и эксгумированы останки 19 советских военнослужащих.Всего в ходе весенней вахты подняты останки 204 солдат и офицеров Красной Армии.