Алексей Андрианов взял в руки пожарный рукав и стал бороться с огнем. Вчера в Кольчугинском районе загорелась городская свалка. Об этом глава администрации сообщил у себя на странице в

Алексей Андрианов взял в руки пожарный рукав и стал бороться с огнем. Вчера в Кольчугинском районе загорелась городская свалка. Об этом глава администрации сообщил у себя на странице в соцсетях, прикрепив к посту видео, где он тушит пожар. На месте также работали больше 20 человек и спецтехника: 5 поливальных машин, 4 самосвала, 2 бульдозера, экскаватор,