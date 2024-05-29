Главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин рассказал, как...

Главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин рассказал, как вести себя при встрече с лосемЛосиное нашествие. Владимирские группы в соцсетях пестрят фото и видео сохатых. Откуда их столько этой весной? И как вести себя при встрече: в лесу и на дороге? Гостем нашей студии стал главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин.Читайте также:На станции Улыбышево под Владимиром сбили лосяВо Владимире пострадал подросток в результате столкновения автомобиля с лосемВ Петушинском районе замечены лоси за обедом