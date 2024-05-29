Главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин рассказал, как...
Главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин рассказал, как вести себя при встрече с лосем
Лосиное нашествие. Владимирские группы в соцсетях пестрят фото и видео сохатых. Откуда их столько этой весной? И как вести себя при встрече: в лесу и на дороге? Гостем нашей студии стал главный специалист-эксперт Госохотинспекции Владимирской области Вячеслав Пичугин.
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