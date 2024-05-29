Как во Владимире живется африканцам, и из чего строится повседневная жизнь иностранца? Полина...

Как во Владимире живется африканцам, и из чего строится повседневная жизнь иностранца?Полина Лаптева встретилась с двумя гвинейцами, которые сейчас учатся и работают в областном центре.Полина Лаптева, корреспондент:- Новый контекст международного сотрудничества России и африканского континента открывает возможности для знакомства с культурой стран. Без стереотипов. Свои истории рассказали африканские студенты, для которых Россия и город Владимир стали первым личным зарубежным опытом.Фоде Силла, архитектор:- Когда приехал в Россию, минус 30. Это уже меня убивает. У меня колено сразу заболело, когда я приехал.И это далеко не единственная сложность, с которой гвинеец Фоде Силла столкнулся после переезда. Еще 7 лет назад он решил испытать себя на прочность - освоить достойную и сложную профессию архитектора. Бросил себе вызов и поехал учиться в Россию.Первая остановка - Саратов, затем Москва, где год изучал русский язык. А после - поступил на архитектурный факультет во Владимире. Науку о строительстве изучал еще у себя на родине. Но, признается, пришлось начинать все заново. Программа обучения сильно отличалась.Фоде Силла, архитектор:- Я, когда приехал в Россию, я знал только привет, и как произносить здравствуйте. Учить русский язык - это очень сложно было. Сижу на паре - ничего не понимаю, я просто как фильм смотрю. Когда приду домой - все перевожу и ищу в интернете на французском или читаю на английском.В прошлом году Фоде закончил бакалавриат ВлГУ и теперь работает в архитектурном бюро. Сейчас проектирует загородный дом для семьи из 5-ти человек. Под рукой техзадание от клиента.Фоде Силла, архитектор:- Сначала планировку делаю, какие помещения нужны в доме, например, это холл, это гостевая комната...Взгляд Фоде на жизнь в России интересен. Гвинейца очень удивляют наши сильные женщины. Их статус и роль.Фоде Силла, архитектор:- В России я вижу женщин - начальников. Это меня удивляет.- У вас женщины работают?- Работают, но не начальником. Здесь женщины работают водителем автобусов. Я ни разу этого не видел в Африке. Много курят здесь. Особенно, когда женщина на улице находится и курит, у нас - только в барах.Адаптироваться к жизни в новой стране удалось постепенно. Но вот в еде, все равно, предпочитает национальные блюда. Соблюдает и пост.Фоде Силла, архитектор:- Рис, фасоль, кукуруза. С соусом кушаем иногда. И фасоль тоже. Я и здесь каждый раз готовлю такие же вещи.- А русские блюда вам нравятся? Щи, борщ?- Я попробовал готовить, но не получается. Если только покупную, но самому - пока не получается.С переездом в Россию жизнь гвинейца изменилась кардинально. Говорит: стал более ответственным, самостоятельным.Фоде Силла, архитектор:- Там были родители, которые мне помогли, а здесь я один, в одиночку я все делаю сам. Там мне давали покушать, а здесь я сам все готовлю.Фоде нравится жизнь во Владимире, её ритм. Говорит: чувствует себя спокойно. Хотя сталкивался и с не очень хорошим отношением.Фоде Силла, архитектор:- Зашел на авито, нашел там квартиру - студию. Я позвонил. Они меня пригласили, я приехал, по телефону, сразу сказала "О, вы черный, не хочу".Но несмотря на другую культуру, Россия во многом стала примером. Такой архитектуры, как здесь, в Африке нет.Фоде Силла, архитектор:- Сначала материалы. Какие огромные материалы. Из чего они строят. Мне очень нравится. Здесь никто тебе не мешает, красивый город, исторические дома. Вот это очень мне нравится....И уникальные технологии, которые он бы с радостью применил в родной Гвинее. Например, строительство домов из газобетона.Фоде Силла, архитектор:- Вентиляции делать внутри помещения или кухни. Всегда оставляем веншахты. Либо проходки у кровли вообще не делаем. Просто берем окно, как вентиляционное.В свободное время Фоде играет в футбол, Криштиано Роналду для него пример трудолюбия, которое позволило ему стать одним из лучших игроков мира. Кто знает, может быть, перед нами будущий архитектор с мировым именем, который реализует сотню успешных проектов, в том числе, - и свой дипломный - по реконструкции аэропорта в столице Гвинеи Конакри. В планах - поступление в магистратуру.А вот его друг, Доре Максим Гото еще только учится. Родина у двух студентов одна, но встретились впервые - здесь - в России. Несколько поколений африканских лидеров выучилось в СССР. Это особенно вдохновляет будущего экономиста Максима на учебу здесь.Максим Доре Гото, студент 2 курса ВлГУ:- Инвестировать - это очень важно, чтобы поменять жизнь. И я мечтаю поменять мою страну, чтобы это была самая лучшая страна в мире. Поменять транспорт, поменять, как люди живут. Если света нет, или транспорт плохой, если обучение...Перебои с электричеством, проблемы с интернетом, медициной, слабая инфраструктура...Но, между тем, - страна богата полезными ископаемыми и живописной природой.Максим Доре Гото, студент 2 курса ВлГУ:- Бокситы - это золотой металл. Это страна, которая мне нравится, там никогда почти войны не было. Всегда там мир и порядок. Это моя любимая страна, и я благодарю Бога за страну, в которой я родился. Это любовь.О жизни во Владимире он рассуждает взвешенно и рационально. Здесь дешевле, чем в Москве, удобнее и комфортнее.Максим Доре Гото, студент 2 курса ВлГУ:- Владимир маленький город, город для студентов. В Москве я был в каникулы, я работал, я получил деньги там. Но все сложно, чтобы купить квартиру, одежду, транспорт.Удивляют, правда, цены на привычные ему фрукты в магазинах.Максим Доре Гото, студент 2 курса ВлГУ:- Есть сезон для фруктов, таких как манго, ананас, банан. Там все это бесплатно. Но здесь...Я был в магазине, я видел - там дорого. Что такое? Ей богу.Поначалу вдали от дома, от большой семьи было сложно, но сейчас – привык.Максим Доре Гото, студент 2 курса ВлГУ:- Вы скучаете по родине?- Да, очень.- А как вам здесь, жить.?- Я привык. Папа сказал мне: надо поменять это поведение. Всегда будет день, когда мамы не будет, папы не будет, и я буду жить один. Раньше это было трудно, но сейчас - нет.Как и Фоде, - сталкивался с трудностями. К ним относится спокойно и с юмором: быть может, иногда просто не твой день, от конфликтов мало толку.Максим Доре Гото, студент 2 курса ВлГУ:- Все люди - они одинаковы. Черные или белые. Надо уважать друг друга. Я уважаю всех людей. Ты русский, ты не русский, ты африканский или нет. Ты человек, - и я буду уважать тебя.Приехав в Россию с далекого, экзотического континента, они получают новый опыт, и, как и предыдущие поколения африканцев, - видят здесь возможности для дальнейшего развития и достижения успеха на родине.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".