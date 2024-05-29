КФС на выезде из Владимира протаранила иномарка. Происшествие случилось утром 29-го мая. Водитель за рулем «Рено Логан» въехал прямо в окно точки фастфуда всем известного бренда. Маргарита

КФС на выезде из Владимира протаранила иномарка. Происшествие случилось утром 29-го мая. Водитель за рулем «Рено Логан» въехал прямо в окно точки фастфуда всем известного бренда. Маргарита Бычкова, корреспондент «Шестого канала» Еще в шесть утра у здания этого ресторана быстрого питания было спокойно и тихо, но уже к обеду здесь трудятся рабочие, собирая обломки конструкции