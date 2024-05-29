Компания Аби провела чемпионат по маркетингу среди владимирских студентов Компания Аби...

Компания "Аби" провела чемпионат по маркетингу среди владимирских студентовКомпания "Аби" совместно с филиалом Президентской академии провела чемпионат по маркетингу среди студентов вузов Владимирской области. Лучших из них наградили денежными призами и пригласили на оплачиваемую стажировку. Какие перспективы у учащихся - узнала Полина Лаптева.Изучение потребительского поведения, исследования рынка и разработка новых продуктов бренда. Многие проекты студентов готовы к реализации. Возможности для карьерного роста предлагает Аби - крупнейшее предприятие региона.Ольга Антипова, директор по персоналу компании Аби:- Вуз, безусловно, может взаимодействовать с нами. Мы программы можем совместно корректировать, чтобы по выходу студенты могли иметь прикладные навыки. У студентов есть интерес. У нас есть интерес работать со студентами. Часть из них выбирает Аби. И мы пополняем свои ряды молодыми специалистами.Вязанка, Горячая штучка, Ядрена копоть. Продукция этих брендов известна по всей стране. Аби ведущий производитель простых и удобных в приготовлении продуктов питания.Денис Мартасов, руководитель Департамента маркетинга компании Аби:- Главная задача департамента маркетинга - сделать тот продукт, который удовлетворит потребности наших уважаемых покупателей. Понять, что им надо не только сегодня, но и завтра. И выбрать эффективные методы донести информацию о наших продуктах, новинках, брендах.Студенческий чемпионат "Аbi Cup" компания проводит уже второй год подряд. Комиссия получила 110 заявок на участие, в том числе, - от учащихся владимирского филиала Президентской академии, ВлГУ и Финансового Университета.В финал попали 6 команд. Они представили свои проекты на суд жюри - профессиональных наставников.Ольга Корнилова, декан экономического факультета филиала Президентской академии:- Студенты готовились абсолютно самостоятельно. Те базовые знания, которые они приобрели в процессе обучения - были абсолютно достаточными, чтобы показать высокий результат.Победители чемпионата получили приглашения пройти оплачиваемую стажировку и денежные призы: 30 тысяч рублей за 3 место, 60 - за второе и 90 тысяч рублей за первое. Команда победителей презентовала свой проект по развитию диджитал маркетинга.Марина Гордеева, студентка 4 курса факультета экономики филиала Президентской академии:- Мы интересуемся сферой маркетинга, и нам было бы очень приятно пройти там стажировку, получить новые знания и опыт. И решение кейсов от Аби пополняет наше портфолио по дальнейшему трудоустройству. Поэтому для нас - это было и хорошей мотивацией, и успешной работой.В компании Аби запущены стажировки по разным направлениям: финансы, экономика, маркетинг, ИТ, аналитика и другие. Все для развития кадрового потенциала. Летняя оплачиваемая стажировка с июля по сентябрь может стать профессиональным стартом для студентов.Каждого новичка сопровождают наставники и коллеги. Лучшие смогут продолжить карьеру и начать работу над проектами регионального и федерального масштаба.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".