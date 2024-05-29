Компания Т Плюс планирует реализовать нескольких социально-значимых проектов во Владимирской...

Компания "Т Плюс" планирует реализовать нескольких социально-значимых проектов во Владимирской областиВ приоритете - обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения и реализация сразу нескольких социально-значимых проектов во Владимирской области. Об этом в ходе своей онлайн-конференции заявил генеральный директор компании "Т Плюс" Александр Вилесов. Слово - Александру Сыпченко.Компания надежно прошла зиму, не допустив перебоев с теплоснабжением. Так в своем вступительном слове оценил прошедший отопительный сезон генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов. Он отметил, что потребление и производство электроэнергии с каждым годом растет, поэтому одной из главных задач на ближайшее будущее остается техническое перевооружение и модернизация теплоэнергетического оборудования.Ну, а быть ближе и понятнее для каждого потребителя помогает мультимедийный центр теплоэнергетики. Этот образовательный проект "Т Плюс", реализованный во Владимирской области, уже побывал в тринадцати городах России.Впереди еще много интересных и социально-значимых проектов, - отметил Александр Вилесов.Александр Вилесов, генеральный директор ПАО "Т Плюс":- Экологические аспекты, нас интересует безопасность и охрана труда. Волонтерство, которое улучшает облик города.Компания оперативно реагирует и на изменение погоды. Резкий перепад температур стал особенностью этого отопительного сезона.Александр Вилесов, генеральный директор ПАО "Т Плюс":- То тепло, которое мы даем от объектов, - оно менялось вслед за температурой. Чтобы предсказать эту температуру обращаемся к прогнозам Гидрометцентра, и так далее.В рамках подготовки к новому отопительному сезону во Владимире на многих улицах реконструируют магистральные теплосети и обновят оборудование сразу на нескольких котельных. Надежность энергосистем - ключевой принцип работы компании.Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир".