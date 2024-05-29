Современный уклад любого городского человека невозможно представить без использования воды.

Современный уклад любого городского человека невозможно представить без использования воды. От качества воды напрямую зависит здоровье и благополучие жителей региона. И не для кого не секрет, что необходимую в хозяйстве воду мы получаем из водных ресурсов, которыми богата Владимирская область. А значит, качество воды является приоритетным показателем для организации соответствующего контроля.Для своевременного выявления негативного воздействия антропогенных и природных факторов на состав и качество воды и водных объектов расположенных на территории Владимирской области ГБУ ВО «Экорегион» организует проведения мониторинга с фиксацией не только визуального осмотра состояния объектов, но и соответствующим отбором проб воды и донных отложений.Все данные, полученные в ходе мониторинга, помогают не только выявлять экологические процессы, влияющие на химический состав воды, но и фиксировать динамику таких изменений, что позволяет дать более полную оценку о состоянии водных объектов на территории региона.В этом году сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» запланирован мониторинг на 68 объектах и включает в себя территории всех районов Владимирской области. Помимо главных рек региона, будут обследованы такие водные объекты, как озеро Глубокое, озеро Дичковское, р. Серая, р. Волшник, водохранилище на реках Пекша и Вахчилка, р. Илевна, р. Ирмес, озеро Введенское.Благодаря организации мониторинга водных объектов на ежегодной основе удается получить необходимые сведения о состоянии рек и озер на территории региона, что позволяет осуществлять планирование и организацию мероприятий, направленных на восстановление естественных гидрологических режимов водоемов и сохранение водных ресурсов Владимирской области.