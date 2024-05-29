Трудоустроиться можно с 14 лет.

28 мая пресс-служба правительства Владимирской области объявила о возможности трудоустройства летом около 3 тыс. подростков из региона. Большинство вакансий (80%) предлагаются бюджетными организациями. Подростки могут найти работу дворниками, уборщиками, озеленителями, садовниками, младшими воспитателями, а также на производстве в качестве помощников оператора линии, сборщиков электрических машин и аппаратов.Для трудоустройства необходимо обратиться в местный Центр занятости. Подписать трудовой договор можно с 14 лет. Подросткам предоставляется сокращенный рабочий день, и зарплата будет начислена пропорционально отработанному времени, но не ниже уровня минимального размера оплаты труда (19 242 рубля). Кроме того, дети получат компенсацию от Центра занятости населения.