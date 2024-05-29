Охотинспектор заснял на видео европейскую болотную черепаху в Вязниковском районе Удивительная...

Охотинспектор заснял на видео европейскую болотную черепаху в Вязниковском районеУдивительная встреча в Вязниковском районе. В ходе очередного рейда сотрудники госохотинспекции повстречали там...черепаху.Вид - европейская болотная. Специалисты гадают, как она оказалась в нашем регионе. Вариантов несколько.Например, представители вида могли быть завезены к нам, скажем, из Астрахани. В комментариях под постом владимирцы пишут, что тоже встречали тортилл в болотах Владимирщины. Специалисты говорят, что для нашего региона это уже практически норма.Руслан Жуков, биолог:- Это типичное размножение и расселение видов. Зимуют они у нас? Конечно, да. Уже два десятка лет они фиксируются на разных водоемах.