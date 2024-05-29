«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем о конвергентных продуктах. Они объединяют

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем о конвергентных продуктах. Они объединяют фиксированную и мобильную сеть в одном домохозяйстве. Для примера рассмотрим услуги, которые предлагает «Ростелеком» – тариф «Семейный» Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 ERID: 2VtzqwwQSGD