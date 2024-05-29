«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем о GPON. Что это такое? И причем здесь цифровые

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем о GPON. Что это такое? И причем здесь цифровые технологии? Разбираемся вместе! Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 ERID: 2VtzqvE4vuB