«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем о голосовых помощниках, которые берут на себя разные

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем о голосовых помощниках, которые берут на себя разные хлопоты: от домашней уборки до сказки для ребенка. Проверим умную колонку “Маруся”. Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 ERID: 2Vtzqw3ZZFb