Смотрите Вести в 14:30: делегация из новых регионов России - во Владимире Шелкопряд в...

Смотрите "Вести" в 14:30: делегация из новых регионов России - во ВладимиреШелкопряд в расстройстве- Непарного шелкопряда заражают кишечной инфекцией. Поможет ли химическая обработка лесов от злостного вредителя?Гости из НовороссииДелегация из новых регионов России - во Владимире. Обмен опытом в сфере национальной политики.Новая сменаИ на носу - отдых в детских лагерях. Региональное Министерство образования оценило готовность к летней кампании.