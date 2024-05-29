Смотрите Вести в 14:30: делегация из новых регионов России - во Владимире
Шелкопряд в...
Смотрите "Вести" в 14:30: делегация из новых регионов России - во Владимире
Шелкопряд в расстройстве
- Непарного шелкопряда заражают кишечной инфекцией. Поможет ли химическая обработка лесов от злостного вредителя?
Гости из Новороссии
Делегация из новых регионов России - во Владимире. Обмен опытом в сфере национальной политики.
Новая смена
И на носу - отдых в детских лагерях. Региональное Министерство образования оценило готовность к летней кампании.