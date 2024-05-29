Строительство новой поликлиники в Суздале, которое стартовало в марте прошлого года, должно завершиться осенью 2024 года.

Строительство новой поликлиники в Суздале, которое стартовало в марте прошлого года, должно завершиться осенью 2024 года. Об этом рассказала регионального Минздрава.На объект было выделено свыше 512 млн рублей. Из них 100 млн рублей направят на приобретение современного медицинского оборудования.Возведение трёхэтажного здания медучреждения идёт по графику. На текущий момент построена коробка строения, смонтированы внешние стены, залит пол, установлены колонны и перекрытия. На очереди прокладка инженерных сетей, а также внутренняя отделка помещений.Отмечается, что в поликлинике будет осуществляться приём взрослого населения. Медучреждение рассчитано на 350 посещений в смену.