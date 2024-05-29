«Т Плюс» открыл интерактивный музей во Владимире.

«Т Плюс» открыл интерактивный музей во Владимире.Первые экскурсантыВо Владимире торжественно открыли уникальный мультимедийный центр теплоэнергетики ПАО «Т Плюс». Это современный и единственный в России передвижной музей тепла с интерактивными цифровыми площадками, который в доступной и увлекательной форме знакомит с работой ТЭЦ и тепловых сетей.Почётное право перерезать красную ленточку и стать первыми экскурсантами предоставили замминстра ЖКХ, начальнику отдела экономического развития и энергосбережения региона Владиславу Тихомирову, замглавы г. Владимира Глебу Серёгину, а также главному инженеру владимирского филиала энергокомпании Виктору Халёву.– Мы редко задумываемся над тем, откуда в наших домах появляется электроэнергия. А ведь за каждой частицей этого блага стоят не только сложные современные технологии, но и труд людей – профессионалов в своей отрасли. Хочется пожелать, чтобы жители и гости города прониклись пониманием данного процесса, поскольку это позволит сформировать культуру потребления ресурса, что особенно важно для подрастающего поколения. Надеюсь, что гости по достоинству оценят инициативу компании и, возможно, кто-то, посетив этот музей, захочет связать свою жизнь с энергетикой, – сказал Владислав Тихомиров.Глеб Серёгин в своей приветственной речи подчеркнул, что областной центр и теплоснабжающее предприятие на протяжении многих лет связывают надёжные партнёрские отношения.– Надеюсь, что мультимидийный комплекс позволит взглянуть на работу энергетиков иначе, понять, какие колоссальные усилия они прилагают, чтобы мы жили в тепле и комфорте, – добавил он.Космические масштабыМузей тепла существует с 2020 года. За это время он уже побывал в 13 городах России: в Оренбурге, Самаре, Ульяновске, Пензе, Иванове, Перми, Чебоксарах, Кирове, Балакове, Саратове, Йошкар-Оле, Ижевске, Саранске. Его посетило более 70 тыс. человек. И вот теперь возможность увидеть мультимидийный центр появилась и у жителей Владимира.К слову съёмки для этого проекта также проводились в нашем городе – на ТЭЦ-2.Внутри мобильного комплекса, который расположился на Соборной площади областного центра, пять залов и более десятка тематических зон. При помощи визуальных эффектов посетители увидят весь цикл появления электроэнергии: от зарождения тепла до его появления в наших домах.На радость самым юным посетителям, здесь всё можно трогать и крутить. Кстати, для них же предусмотрели игры на тему энергобезопасности: ребята узнают, куда звонить, увидев парение над землёй, и как действуют аварийные бригады в экстренной ситуации.Для взрослых также есть интересные экспозиции, поясняющие, куда идут деньги после оплаты счетов и почему это нужно делать своевременно.Но самая впечатляющая зона – в центре музея. Это своего рода 3D-кинотеатр с круговой панорамой. В считаные секунды зрители переносятся в самое сердце теплоэлектроцентраля. Вот где ощущаются масштабы работы современной ТЭЦ!– Мы хотели познакомить людей, далёких от энергетики, с нашей работой, дать возможность побывать на объектах, куда доступ ограничен, и, возможно, сделать профессию более популярной. Ведь многие молодые люди, выбирая, куда пойти учиться, вряд ли смогут так же значительно познакомиться с этой отраслью. Уверен, что это крайне важное и ответственное дело, – заключил Виктор Халёв.Музей тепла работает на Соборной площади. Во Владимире он пробудет до 6 июля.Вход бесплатный, но по предварительной записи по телефону +7-902-108-40-40.Реклама.