В 2024 г. сотрудники Владимирского филиала сдали более 50 литров крови, что эквивалентно 167 спасенным жизням.

В 2024 г. сотрудники Владимирского филиала сдали более 50 литров крови, что эквивалентно 167 спасенным жизням. В акции участвовали 113 энергетиков из Владимира и Иваново.Донация проходила на ВлТЭЦ-2, куда приезжала передвижная станция переливания крови. Персонал из Иваново сдавал кровь в Ивановской областной станции переливания крови.Федеральная донорская акция «Мы с тобой одной крови» проходит в 31 городе России по инициативе ПАО «Т Плюс». Во Владимирском филиале мероприятие стало доброй традицией, проводится пятый год и набирает популярность. Поделиться кровью и спасти чью-то жизнь – почетная миссия для энергетиков.Реклама.