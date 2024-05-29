В Гусь-Хрустальном районе на борьбу с непарным шелкопрядом вышла тяжелая техника Крупный очаг...

В Гусь-Хрустальном районе на борьбу с непарным шелкопрядом вышла тяжелая техникаКрупный очаг вредителя располагается на территории местного лесничества. Весенние обследования показали: все яйцекладки вредителя успешно перезимовали. Вылупившихся гусениц теперь травят инсектицидами. Репортаж Дарьи Давыдовой.Новое потомство завоевателей идет в наступление. Неделя-две, и эта крошечная личинка отъестся до гусеницы толщиной с палец, и ее будет уже не остановить. Сейчас самое время пустить в ход тяжелую артиллерию. Практически - авиацию, - уточняет Владимир Мозжерин.Владимир Мозжерин, оператор установки:- Двигатель авиационный, АИ-9 называется. Пускач вертолетный. Стоит на Ми-8, на многих самолетах он стоит для пуска основного двигателя.Мобильный генератор аэрозоля на базе "Урала" сейчас - главное оружие гусевских лесников в борьбе с непарным шелкопрядом. Раствор специального биопрепарата из бака установка превращает в облако холодного тумана и распыляет его на десятки метров. Ветром мельчайшие частицы разносит в радиусе полукилометра.Алексей Кузнецов, заместитель министра лесного хозяйства Владимирской области:- Действует он, осаживаясь на кронах. Вредитель, поедая его, получает кишечную инфекцию и в течение двух недель погибает.Дарья Давыдова, корреспондент:- В воздухе остается висеть такой сладковатый запах, чем-то напоминающий запах навоза. Говорят, что для человека, животных и разных летающих насекомых - эта взвесь абсолютно безопасна, тем не менее, - жителей окрестных населенных пунктов просят воздержаться от похода в лес, от сбора грибов, ягод, лекарственных трав, от выпаса скота - вплоть до 12 июня.По подсчетам Минлесхоза, вредитель в регионе сейчас населяет не меньше 30 тысяч гектаров. В основном - лесного фонда. За вычетом жилого массива, водоохранных и заповедных зон, где применение инсектицидов запрещено, предстоит обработать примерно десятую часть пораженной территории. Притом эффективность опыления будет зависеть и от того, как с шелкопрядом будут бороться на сопредельных участках. Вот оттуда может прилететь.Яков Орлов, директор Гусевского лесничества:- Земли, там, госземзапаса, вот там, на самом деле картина такая бывает ужасающая. Въезжаешь на территорию торфоразработок каких-нибудь, где молодые березки должны стоять. Ну, они стоят, но лето - зеленое поле и голый лес.Спустя пару недель, пока гусеницы будут мучиться от несварения, специалисты вновь проведут обследование. Будет успех, если 75% насекомых погибнут, не успев окуклиться. В противном случае - ближе к июлю - небо над регионом снова затянут тучи бабочек, и в конце лета жизненный цикл шелкопряда начнется заново.Дарья Давыдова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".Читайте также:Яна Балахнина, начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области рассказала, какие средства в борьбе с шелкопрядом наиболее эффективныБиолог рассказал владимирцам, как бороться с непарным шелкопрядом