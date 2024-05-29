Машина почти полностью вошла в помещение. Снаружи торчит только багажник. Внутри общепита – настоящий разгром. Сегодня утром 48-летний водитель на «Рено Логан» влетел в окно КФС на въезде

Машина почти полностью вошла в помещение. Снаружи торчит только багажник. Внутри общепита – настоящий разгром. Сегодня утром 48-летний водитель на «Рено Логан» влетел в окно КФС на въезде во Владимир. Авария произошла 29 мая в 6:45 по адресу: улица Благонравова, дом №2. Как сообщили в ГАИ, предварительная причина аварии – плохое самочувствие водителя. Алена Бусько,