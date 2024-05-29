В Коврове направлено в суд уголовное дело о ДТП с пассажирским автобусом Органами предварительного...

В Коврове направлено в суд уголовное дело о ДТП с пассажирским автобусомОрганами предварительного следствия установлено, что вечером 13 декабря 2023 года, мужчина, управляя технически исправным автобусом «ПАЗ 320302-11», двигался по проезжей части улицы Ватутина со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Чкалова.«… Находясь на регулируемом перекрестке с улицей Чкалова, при осуществлении поворота налево водитель не убедился в его безопасности, вследствие чего, выехав на полосу встречного движения, не уступил дорогу, двигающемуся прямо автомобилю «Mercedes Benz ML350», и, создав помеху для его движения, совершил с ним столкновение...» - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.В результате этого ДТП пассажир автомобиля Mercedes Benz ML350» от удара о внутренние части салона автомобиля получил серьёзные травмы.Сообщается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области