Перед судом предстанет водитель автобуса из Коврова. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Перед судом предстанет водитель автобуса из Коврова. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл 13 декабря прошлого года в Коврове. Правоохранители выяснили, что фигурант управлял технически исправным автобусом. В пути водитель выехал на встречную полосу и врезался в машину «Мерседес». В результате аварии пассажир иномарки получил серьёзные травмы.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд.