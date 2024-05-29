В Коврове родители выпускников школы №11 сняли рок-клип в стиле группы Король и шут В подарок...

В Коврове родители выпускников школы №11 сняли рок-клип в стиле группы "Король и шут"В подарок детям на Последний звонок...Видео опубликовали на портале "Город Ковров".В съемках принимали участие 25 родителей и 10 мотоциклов. В поиске последних помогли участники сообщества "Бюджетные байкеры".Клип, рассказывают его создатели, снят за один день. Сценарий и саму идею держали в тайне. Главная задача - показать детям, что их родители в молодости были такими же беззаботными и где-то даже - безбашенными."Дальше будет круче - жизнь студентов впереди. Зачет и пары, сессии. И расходятся пути. Хэй! Множество историй будем ждать от вас всегда. Распишитесь, кто куда? Пусть горит ваша звезда."