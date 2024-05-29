Страшное ДТП произошло на 173 ки Южной объездной под Владимиром сегодня, 29 мая. Об этом рассказали спасатели местного ПСО в соцсетях. Авария произошла,когда водитель отечественной легковушки

Страшное ДТП произошло на 173 ки Южной объездной под Владимиром сегодня, 29 мая. Об этом рассказали спасатели местного ПСО в соцсетях. Авария произошла,когда водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Водитель погиб на месте. Его тело спасатели доставали из смятой машины. Кроме того, в легковушке ехали две пассажирки,