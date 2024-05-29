Об этом рапортуют представители Информационного центра Правительства Владимирской области.

В Суздале полным ходом ремонтируют сети водоснабжения. Об этом рапортуют представители Информационного центра Правительства Владимирской области.На сегодняшний день идёт работа на улице Толстого. Проводится это в рамках региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры».«В рамках подготовки к 1000-летию города ранее были проведены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 6 улиц города, реконструкция водозаборных сооружений на улице Садовой, модернизация артезианских скважин водозабора», – рассказала Алиса Бирюкова, глава городской администрации.Следом пойдут сети на улице Михайловской, замене подлежит около 700 метров системы водоснабжения. Далее коммунальщики возьмутся за водозаборные сооружения на улице Промышленной.