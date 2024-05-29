В Вязниках направлено в суд уголовное дело о незаконной розничной продаже алкогольной...

В Вязниках направлено в суд уголовное дело о незаконной розничной продаже алкогольной продукции.Еще в июле прошлого года постановлением мирового судьи судебного участка № 3 города Вязники (и Вязниковского района) мужчина признан виновным в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Ему был назначен штраф - 15 000 рублей.Спустя непродолжительное время, в декабре 2023 года, обвиняемый вновь вернулся к розничной продаже спиртосодержащей продукции - напитков домашней выработки (самогона) крепостью 45,1 % об.«… В ходе расследования установлено, что мужчина в течении длительного времени занимался реализацией крепких спиртных напитков домашней выработки населению города Вязники, поставил свой бизнес на «поток», и у него были постоянные клиенты...» - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.Между тем, изучение уголовного дела показало, что дознавателем не приняты меры к самогонного аппарата.По требованию прокурора был проведен осмотр места происшествия - частного домовладения, расположенного на одной из улиц города Вязники.Выяснилось, что дом полностью использовался для изготовления и продажи суррогатного алкоголя.В комнатах были обнаружены баки, в которых находилась как готовая алкогольная продукция, так и ингредиенты для ее изготовления, многочисленная тара для розлива.Отмечается, что всё это находилось в антисанитарном состоянии.В данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Вязниковский городской суд.Фото: пресс-служба региональной прокуратуры