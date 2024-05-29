25-летний владимирец исцарапал ключом от двери машину другого владимирца. Мужчины поконфликтовали на парковке, но молодой человек замечаний в свой адрес не простил. О случае рассказали в

25-летний владимирец исцарапал ключом от двери машину другого владимирца. Мужчины поконфликтовали на парковке, но молодой человек замечаний в свой адрес не простил. О случае рассказали в пресс-службе УМВД. В полицию обратился владелец «Ниссана» с заявлением о повреждении кузова. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 000 рублей. Мужчина рассказал, что накануне вместе с женой припарковался у