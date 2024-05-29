Владимирская область стала площадкой межрегионального этапа чемпионата...

Владимирская область стала площадкой межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы"Студенты-повара соревнуются в компетенции "Поварское дело". За ходом соревнований наблюдала Полина Лаптева.Жарка, тушение, варка...И это только первый этап кулинарной гонки. За звание лучшего повара борются ребята более чем из 70 регионов нашей страны.Евгений Иришкин, главный эксперт Чемпионата "Профессионалы" по поварскому делу:- Такие соревнования дают очень сильное развитие. Те, кто принимает участие, - они уже на шаг впереди своих сверстников из своего потока.Ребята готовят 3 блюда. Так называемый комплимент от шефа - закуска, горячее блюдо из птицы и десерт. Обязательно безглютеновый и безлактозный.Каждый участник разрабатывал рецепт вместе с куратором. Продукты местные, но для закуски необходим был региональный компонент. Его ребята привезли с собой.Ксения Владимирова, г.Хабаровск:- Ежовик - это наш региональный продукт, он растет у нас, в Крыму, на Дальнем Востоке. Но добывать его можно только у нас.Василий Осадчий, участник чемпионата "Профессионалы", г. Петропавловск- Камчатский:- Конечно, было сложно. Как на этапе подготовки, так и сейчас. Потому что незнакомое место. Продукты не такие, как у нас, поэтому приходилось как- то выкручиваться.За процессом внимательно наблюдают эксперты на площадке. Оценивают правильность приготовления, температуру, вес и чистоту блюда. А в дегустационной его уже ждет проверка на вкус. Вадим приехал на чемпионат из Ульяновска. Еще с детства очень любил помогать родителям на кухне. Сейчас работает шеф - поваром.Вадим Новожилов, участник чемпионата "Профессионалы", г. Ульяновск:- Первую подачу я успел, вторую...там что-то пошло не по плану. В третьей - там тоже все хорошо. Тарталетки хорошие получились, варенье для тарталеток.Объединяет ребят любовь к своему делу. Большинство из них с большим аппетитом и горящими глазами говорят о своей профессии, мечтая в будущем приготовить уникальные блюда и стать профессионалами своего дела.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".