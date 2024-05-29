Наши земляки показали отличный результат на Кубке мира по фудокан каратэ.

Наши земляки показали отличный результат на Кубке мира по фудокан каратэ. Об этом рассказала Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.Состязания проходили в городе Иваново. В мероприятии приняли участие около 1500 каратистов из 15 стран.Несмотря на серьёзную конкуренцию, воспитанники владимирской академии боевых искусств «Будосан» оказались на высоте. Так, наши спортсмены выиграли 8 золотых медалей, 8 серебряных и 8 бронзовых наград. Кроме того, две бронзы земляки завоевали в составе сборной РФ.