В Екатеринбурге прошел чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «Классическое троеборье». В числе 41 команды спортсменов – и владимирская женская сборная. Девушки показали

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «Классическое троеборье». В числе 41 команды спортсменов – и владимирская женская сборная. Девушки показали отличные результаты. Второе место в категории до 84 кг завоевала заслуженный мастер спорта Светлана Дедюля. «Бронзу» взяла Мария Забелина в весовой категории до 52 кг. В то же время в Екатеринбурге прошли