В микрорайоне Юрьевец в районе улиц Крымской и Березовой будут идти строительно-монтажные работы. Рядом с домом №6 на Крымской улице есть автобусная остановка «улица Родниковая», а

В микрорайоне Юрьевец в районе улиц Крымской и Березовой будут идти строительно-монтажные работы. Рядом с домом №6 на Крымской улице есть автобусная остановка «улица Родниковая», а поскольку автобус не сможет во время работ забирать оттуда пассажиров, маршрут немного изменится. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Автобусы маршрута №22с будут доезжать до временной остановки на пересечении