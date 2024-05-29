Во Владимире автобусы маршрута №22 временно будут ездить иначе. В администрации города Владимира...

Во Владимире автобусы маршрута №22 временно будут ездить иначе.В администрации города Владимира информируют, что на время выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Дороги в мкр. Юрьевец» с 1 по 15 июня будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Крымской и Березовой в мкр. Юрьевец.Также с 1 по 15 июня 2024 года автобусы городского маршрута № 22С изменят направление движения в районе остановки «улица Родниковая», расположенной у дома № 6 по улице Крымской, и проследуют в прямом и обратном направлениях без заезда к ней.Отмечается, что на время прекращения обслуживания остановочного пункта «улица Родниковая» пассажиры смогут воспользоваться автобусами маршрута № 22С на временной остановке, расположенной в районе пересечения улиц Березовой и Крымской.По окончанию строительно-монтажных работ обслуживание остановки «улица Родниковая» в районе дома № 6 по улице Крымской автобусами городского маршрута № 22С будет возобновлено.Фото: пресс-служба администрации города Владимира