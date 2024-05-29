Малыш с редким синдромом Клиппеля-Фейля родился во Владимире. У новорожденного меньше позвонков, чем должно быть. Частота встречаемости этого врожденного порока развития – 1 случай на 120 000

Малыш с редким синдромом Клиппеля-Фейля родился во Владимире. У новорожденного меньше позвонков, чем должно быть. Частота встречаемости этого врожденного порока развития – 1 случай на 120 000 новорожденных детей. Об этом рассказали в пресс-службе ОДКБ. Аномалия формируется еще когда в эмбриональном периоде. Из-за синдрома укорачивается шея, смещаются границы роста волос, нарушается подвижность позвоночника в шейном