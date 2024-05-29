Во Владимире утром загорелся склад на Мостостроевской Сегодня (29 мая) в 08:15 в оперативную...

Во Владимире утром загорелся склад на МостостроевскойСегодня (29 мая) в 08:15 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на складе — на Мостостроевской, дом № 2 «А».Предварительная площадь пожара - 40 квадратных метров.Уточняется, что было эвакуировано 34 человека.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 23 человека личного состава.Сообщается, что информация о погибших и пострадавших не поступала.Других подробностей к этому часу нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо оперативнее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; пресс-служба МЧС России по Владимирской области